Šova “Ģimene burkā” jaunā sezona pārsteigs ar kāzām un pat mazuļa sagaidīšanu TV kameru priekšā

Kā sākt jaunu dzīvi pēc šķiršanās?

Pēc skaļās šķiršanās no vīra Agrita Bindre-Blumenaua nu bauda brīvas sievietes statusu, visu uzmanību veltot bērniem un darbam. Taču ikdienas skrējienam pa vidu cenšas izbrīvēt laiku arī savas privātās dzīves sakārtošanai – gan risinot šķiršanās jautājumu ar bijušo vīru, gan ļaujoties randiņiem un jaunām attiecībām.

Pēc vīra aiziešanas Agrita ir piedzīvojusi elpu aizraujošas pārvērtības - viņa atbrīvojusies no vairāk nekā 25 kilogramiem un sievišķīgi uzplaukusi. Likumsakarīgi, ka to pamanījuši arī pielūdzēji, kuri burtiski spieto ap simpātisko sievieti. Ar vienu no viņiem Agritai izveidojusies ciešāka saikne, un sieviete priecājas par nekad iepriekš nebaudītu atbalstu, rūpēm un vīrišķīgu cieņu kā pret viņu, tā bērniem.