Grupai "Citi zēni" draud diskvalifikācija, ja viņi necenzēs savu "eirodziesmu"

Jau ziņojām , ka Eiropas Raidorganizāciju apvienībai (EBU) tikai nosūtīts grupas “Citi zēni” dziesmas “Eat Your Salad” oriģinālteksts, iekļaujot vārdu "p***y". Nu viņi saņēmuši atbildi, ka Eirovīzijas noteikumiem neatbilstot necenzētas leksikas lietošana uz lielās skatuves.

"Vienkārši nedrīkstu to skaļi teikt, citādi tiksim diskvalificēti. Savā ziņā tā ir divkosība, jo pliks dibens uz skatuves ir O.K., bet, ja mūsu dziesmas zaļais vēstījums tiek ietērpts humoristiskā un seksīgā lirikā, tas nav O.K.," izdevumam "Privātā Dzīve" atklāj grupas līderis un "eirodziesmas" teksta autors Jānis Pētersons. Viņš uz Eirovīzijas skatuves vārda "p***y" vietā ieturēšot pauzi.