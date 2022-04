Ksenija Sobčaka ieguvusi Izraēlas pilsonību

Krievijas iebrukums Ukrainā, kā arī pieaugošā cenzūra un politiskā apspiešana Krievijā ir radījusi emigrācijas vilni no arvien izolētākās valsts. Pašreizējie notikumi ir radījuši Izraēlu par patvērumu dažiem Krievijas māksliniekiem un žurnālistiem. Daudziem ir ebreju saknes vai vismaz ebreju draugi un radinieki Izraēlā. Turklāt "El Al" ir viena no retajām ārvalstu aviosabiedrībām, kas joprojām regulāri veic lidojumus uz Krieviju un no tās.