Dziesmu un deju svētku mantojuma dzīvotspēja ir atkarīga no nākamajām paaudzēm, uzsver Puntulis

Viņš arīdzan vērsa uzmanību uz to, ka nemateriālais kultūras mantojums būtiski atšķiras no materiālā mantojuma ar to, ka tas nevar pastāvēt ārpus cilvēkiem, jo kļūst dzīvs un dzīvo vien tagadnes cilvēku galvās un sirdīs, līdz ar to tas ir vistiešākajā un visciešākajā veidā atkarīgs no mūsu visu attieksmes pret to, no mūsu piederības izjūtas šim mantojumam, no patiesas vēlmes to saglabāt un attīstīt.