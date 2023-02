Piesakies! ⟩ Iepazīsti šovbiznesa aizkulises jaunā mūzikas projektā

Mēs saskārāmies ar mākslinieciskiem un organizatoriskiem jautājumiem, ko pieprasa skatuves dzīve un sagaida klausītāji. Sākot ar to, kā no izpildītāja kļūt par mākslinieku, kā atklāt savu harismu, kā radīt oriģinālmūziku, lai tā skanētu radiostacijās. Un beidzot ar to, kā noorganizēt koncertus, kā veidot tēlu ne tikai uz skatuves, bet arī medijos, kā norit reālais darbs ierakstu studijā, kā nenobīties improvizēt un uzstāties kameras priekšā. Un visbeidzot – kad un pie kā vērsties?”