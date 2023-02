Video ⟩ Jāredz! Lūgšana “Dodi mieru mūsu brāļiem” emocionāli un spēcīgi izskan ukraiņu valodā

“Ideja par videoklipa uzņemšanu radās mājupceļā no kāda koncerta, kad ar orķestra diriģentu kapteini Aleksandru Kreišmani runājām, ka karš Ukrainā ilgst jau gandrīz gadu. Radās jautājums – kādā veidā mēs kā mūziķi vēl varam atbalstīt ukraiņu tautu. Mūsu orķestra repertuārā jau bija kompozīcija “Dodi mieru mūsu brāļiem” latviešu valodā. Radās ideja par videoklipa uzņemšanu, kā arī dziesmas interpretāciju ukraiņu valodā. Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija šo tekstu atdzejot, lai solists seržants Gatis Supe spētu to iespējami precīzāk interpretēt,” stāsta ieceres autors, Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra grupas koncertmeistars virsseržants Jānis Kaģis.