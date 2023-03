Video un foto ⟩ Pavadi Zemes stundu kopā ar TVNET! Izslēdz gaismu un pieslēdzies koncertam

Šodien viena no lielākajām vides problēmām pasaulē ir bioloģiskās daudzveidības straujā samazināšanās. Saskaņā ar Pasaules Dabas fonda (WWF) Dzīvās planētas ziņojumu no 1970. līdz 2022. gadam par vidēji 69 % samazinājušās zīdītāju, putnu, rāpuļu, abinieku un zivju populācijas. Bioloģiskās daudzveidības krīze tiek vērtēta kā masveida sugu izmiršana uz mūsu planētas, un sugu straujā izzušana šodien ir simtiem reižu lielāka nekā to dabiskā izmiršana.