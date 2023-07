FOTO ⟩ "Prāta Vētras" koncertturneja noslēgusies. Skats no cita punkta jeb "quo vadis, "Prāta Vētra"?"

Ir lietas, bez kurām mēs nekad nejutīsimies brīvi, ne pašmāju koncertā, ne lielos festivālos. Un tās ir elementāras lietas, vispirms jau normālas tualetes un brīvi pieejams dzeramais ūdens. Tas ir tikai normāli, ka šīs divas lietas rīkotāji nodrošina bez maksas. Ja ar tualetēm mūsu pasākumos lietas ir sakārtotas, tad līdz normālai ūdens pieejamībai vēl tāls ceļš ejams ne tikai kā tikko Liepājas koncertā, bet arī citos pasākumos. Jau pieminētajā Glastonberijā viens no lielākajiem atbalstītājiem un ar savu reklāmu visur, kur vien to iespējams uzlikt, ir tieši dzeramā ūdens piegādātājs. Un tas tiek piedāvāts brīvi daudzos ūdens ņemšanas punktos. Vēl vairāk, ejot garām šādam punktam, jums atliek tikai pastiept savu roku ar tukšu vai pustukšu ūdens pudeli un un meitenes to piepildīs dažu sekunžu laikā. Sasmaidīšanās, un varat turpināt savu gājienu jau ar pilnu ūdens pudeli. Nevienu neinteresē, kāda ir tā jūsu ūdens pudele, vai plastikas, vai metāla, ar korķi vai bez korķa. Jā, ir vispārīgais aizliegums ienest jebkādus stikla traukus, kas vairāk izskan kā aicinājums un nevis kā aizliegums. Rīkotāji uzticas sava pasākuma apmeklētājiem, un to absolūtais vairākums atbild ar to pašu.