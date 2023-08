Vecāku instinkti stāv pāri morālei: skandināvu krimināldrāma "Tumšā gaisma"

“Anna un Henriks, laimīgs laulāts pāris, tiek iegrūsti bīstamā un tumšā pasaulē, kad viņu dēls iesaistās šausminošā noziegumā. Vecāku instinkti ātri pārvar morāli, jo pāris dara visu iespējamo, lai aizsargātu ģimeni un nākotni. Taču iesaistīti ir arī citi. Detektīve Anna ir apņēmības pilna glābt savu ģimeni no bīstama vīrieša, kuru reiz mīlējusi. Henriks mācās domāt, melot, pat nodot, kā to dara noziedznieki, cenšoties pasargāt dēlu no sievas profesionālajiem pienākumiem. Kriminālās pasaules boss Lefa vēlas, lai Anna atrod viņa dēlu. Taču Niko, Annas bijušais, vēlas vēl vienu iespēju.”