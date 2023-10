Kino lokomotīve uzņem apgriezienus! Iesākas RIGA IFF otrā nedēļa

Jau ierasti jaunākajiem skatītājiem un ģimenēm paredzētās sadaļas "Kids' Reel" programma tiek izrādīta abās festivāla nedēļas nogalēs. Festivāla izskaņā no 20. līdz 22. oktobrim gaidāmi vēl trīs šīs festivāla sadaļas filmu seansi – “Piedzīvojumi Ašas zemē” (Adventure of the Land of Asha), “Nina un eža piedzīvojums” (Nina and Hedgehog’s Secret) un “Siroko un Vēju valstība” (Sirocco and the Kingdom of Air Streams).