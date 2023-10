Noskaties ⟩ LTV sarunu procesā meklēs pagaidu valdes locekļus aizgājušo vietā

Par to, ka Latvijas Televīzijas valdes locekle Elīza Bērziņa ir iesniegusi atlūgumu, pirmā publiskā informācija nāca nevis no viņas pašas, Latvijas Televīzijas vai tās kapitāldaļu turētājas – Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes jeb SEPLP, bet gan no Saeimas Cilvēktiesību komisijas deputātes Lindas Liepiņas no “Latvija pirmajā vietā”. Opozicionāre Liepiņa trešdien to paziņoja dažas sekundes pēc tam, kad bija sākusies sabiedrisko mediju apvienošanas likumprojektam veltīta komisijas sēde.