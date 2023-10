Dzelzītis tirgo savu dzimtas īpašumu

Žurnāls "Privātā Dzīve" raksta: šai vietai ir īpašs stāsts - zemi pircis Dzelzīša vectēvs, te saimniekojis aktiera tēvs, un arī viņš pats šeit pavadījis bērnību. 16 gadu vecumā viņu "izlidināja" no šejienes, pamātei paziņojot: "Gribi te dzīvot, maksā!"

Četrus gadus pēc Dzelzīša tēva nāves 2011. gadā, aktieris atpirka no pamātes viņas mantotās īpašuma daļas, tādējādi kļūstot par šī īpašuma vienīgo saimnieku.

"Man to vietu nevajag. Es tikai gribēju to sakārtot," sacīja Dzelzītis, cerot to pārdot kādai jaunai, laimīgai ģimenei.