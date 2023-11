Kultūras ministre Agnese Logina: “Teātra skatītājs Latvijā nav pašsaprotams”

Agnese Logina: Man šķiet, tas ir viens veids, kā skatīties uz mākslu vispār – ka tas ir tāds aktualitāšu spogulis un barometrs tam, kas notiek sabiedrībā. Kas man liekas ārkārtīgi būtiski, ir, ka māksla, tās darbi un notikumi iedod platformu un arī instrumentus refleksijai par to, kas notiek. Tas ir abpusējs process, nevis tā, ka tev tikai piedāvā to savu versiju par aktualitātēm un to, kā mēs visi šodien dzīvojam, bet tev dod arī iespēju pašam reflektēt par to.