Nacionālajā bibliotēkā notiks saruna "Parks kā protestu kultūras augsne"

Izstāde "No Arkādijas līdz Marsam" pievēršas Rīgas parku vēsturei un ietver arī materiālus, kas akcentē protestu klātbūtni parkos, starp tiem ir 1905. gada dārznieku streika vēstule no Valsts Vēstures arhīva, fotogrāfa Ulda Brieža fotogrāfijas no protesta mītiņa Arkādijas parkā pret metro būvniecību, Vērmanes parka soliņš, kas nesankcionēti ticis pārkrāsots gan praida, gan Latvijas karoga krāsās. Cauri laikiem parādīts arī Uzvaras parks, sākot ar Georga Kūfalta zīmēto parka plānojumu 1908. gadā līdz pat Uzvaras pieminekļa jeb okupeļa demontāžas brīdim, ko video darbā fiksējis fotogrāfs Andrejs Strokins.

Izstādes ietvaros LNB izdevusi grāmatu "No Arkādijas līdz Marsam", kurā iekļaut izstādes materiāli – unikāli parku vēsturiskie plāni no LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājuma, kā arī pilsētas zaļās zonas fotogrāfijas no dažādām atmiņas institūcijām. To papildina četru autoru – Kristas Burānes, Ilutas Dauškanes, Gundegas Laiviņas un Venta Vīnberga – speciāli grāmatai tapušās esejas.