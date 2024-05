Liepājas interjera muzejā ar lekciju par Kurzemes hercogisti uzstāsies Imants Lancmanis

Visplašāko informāciju par hercogu rezidenču telpu izskatu un to iekārtojumu sniedz Kuldīgas pils inventāri no 1653., 1656. un 1699. gada. Lai piļu kādreizējo veidolu un inventāros minētos priekšmetus varētu labāk iztēloties, tiks sniegti arī analoģiski piemēri no hronoloģiski un stilistiski radniecīgām tā laika Ziemeļvācijas un Zviedrijas pilīm.