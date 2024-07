Ekskursija zemapziņas buduāros – festivāls RIGA IFF sagatavojis vērienīgu Jana Švankmajera retrospektīvu

Retrospekcijas sadaļa kulminēs ar Švankmajera veidoto īsfilmu seansu – deviņās īsmetrāžās atklāsies neparedzamas stila, tēmu un formu virāžas, bet to lokā būs tādi darbi kā “Dzīvoklis” (Flat, 1968), “Gaļas mīla” (Meat Love, 1989), “Staļinisma nāve Bohēmijā” (The Death of Stalinism in Bohemia, 1991), “Ēdiens” (Food, 1992) un citi.