Leģendārais seriāla "Draugi" dīvāns izsolīts par neticamu summu

Citas lietas, kas tika pārdotas par daudz lielāku summu, nekā sākotnēji paredzēts, ir Rosa Gellera (seriālā atveido Deivids Švimmers) Gellera kausa trofeja no trešās sezonas sērijas "The One with the Football", kas tika pārdota par 9100 ASV dolāru, teju 30 reizes pārsniedzot sākotnējo summu.