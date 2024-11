Dinsbergi atklāj savu romantisko iemīlēšanās stāstu: "Sapratu, ka viņa būs mana nākamā sieva!"

"Pirmo reizi es satiku Lindu Eirovīzijā un uzreiz iemīlējos. Sapratu, ka viņa būs mana nākamā sieva, bet viņa mani no tās reizes pat neatceras," atklāti stāsta Aigars.

Linda atceroties, ka sākotnēji Aigars nav bijis viņas redzeslokā. Pirmā saruna bijusi saistībā ar Eirovīziju, kur Linda pat uzrunājusi vīrieti uz jūs, jo viņš bija viens no producentiem. Sarunas bijušas aizvien garākas, līdz Linda sevi pieķērusi pie domas, ka viņai šis cilvēks sāk ļoti iepatikties.

Anmary iepriekš citā šovā atskatījās uz savu piedalīšanos Eirovīzijā un neslēpa, ka, raugoties uz to no šodienas skatupunkta, viņas pieredze bija krietni atšķirīga no tā, ko varēja redzēt televīzijā. "Es biju šausmīgi naiva. Nenojautu, ka katram būs savs viedoklis, katrs vēlēsies deķi vilkt uz savu pusi," atklāja viņa. Linda atzina: ja būtu iespēja atgriezties laikā, viņa vēlētos uz skatuves stāties viena, jo šādas bija viņas sajūtas. Tomēr Eirovīzija, viņas vārdiem, bijusi īsta dzīves skola, kurā viņa iemācījusies būt uzmanīgāka un pārmērīgi neuzticēties cilvēkiem.