FOTO Uzsākta LMT oriģinālseriāla "Kolektīvs" filmēšana

LMT prezidents Juris Binde: "Inovācijas sākas ar dziļu izpratni par to, kas mums svarīgs. Tehnoloģijas un tradīcijas nav pretstati – tās var veidot spēcīgu sinerģiju, kas bagātina abas puses. Seriāls “Kolektīvs” tam ir labs apliecinājums, ienesot mūsdienīgu skatījumu mūsu kultūras mantojumā, un mēs esam gandarīti būt daļa no šī stāsta. Ar nepacietību gaidām seriāla turpinājumu LMT Viedtelevīzijā ar jauniem, drosmīgiem stāstiem un personiskajā pieredzē balstītu skatījumu uz Dziesmu un deju svētku fenomenu, šoreiz līdzpārdzīvojot to jauniešu acīm. Tā ir investīcija nākotnē, kurā tehnoloģijas palīdz saglabāt un attīstīt mūsu kultūras identitāti, nevis to aizstāj."