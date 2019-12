Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

#virsnīšiāfrikā mani lauž kā neviens cits ceļojums. Šodien savējiem teicu, ka es varētu arī droši tagad braukt mājās, tā nekad iepriekš neesmu jutusies nevienā piedzīvojumā. Visa tā miskaste, kas apkārt, burtiski liek raudāt, jo vakar tā skaudri apzinājos, ka, iepērkoties Latvijā ar savu auduma maisiņu, varu droši iebāzt dziļāk kādā tumšā vietā ideju par pasaules izglābšanu no plastmasas. Sapratu, ka nav neviens te arī jācienā ne ar ko, ja vien neciemojamies pie kāda mājās, jo bērni ciemā nievājoši sauc mūs par baltajiem, ar to domājot, ka esam devēji, ka tas ir mūsu pienākums - dot! Mazie nāk klāt un tā arī savā valodā saka - iedod, to vien dzirdam kā iedod, iedod, iedod... Un nav tā, ka visi ar pateicību pieņem doto, kāds puika viendien meta man ar smiltīm un akmeņiem, kamēr kāds cits puika, esot uz Senegālas robežas, mēģināja Kukim pa kluso nogriezt matus. Vēl tā dzemdēšana... nepārprotiet, es neesmu pret kuplām ģimenēm, es vienkārši nesaprotu vēlmi pēc bērna, par kuru tu nevari parūpēties, to vien redzi kā ciemā klejo bērnu bariņš nopuņķojušies, klepo, ka bail paliek un saka, lai viņiem kaut ko iedod. Un tajā pat laikā - neticami skaista daba un cilvēki ar plašu smaidu un sirdi. Omāra māsa man kādā vakarā uzdāvināja savu kleitu, pasauca guļamistabā un teica, ka tā esot man, jo mēs ar prieku sarūpējam ēdienu visai ģimenei, Kaspars vēl pagatavo pilnai laimei un tad tu tāds smaidošs sēdi uz plāna matracīša viesistabā un domā, cik svētīgi to visu piedzīvot! Tāds nemitīgs sajūtu mutulis - te augšā, te ierauj melnajā caurumā. Mēs esam no citas planētas un Āfrika vēl no citas, kad tās saduras, notiek sprādziens, pēc kura ir grūti, taču arī skaisti! Es labprāt šobrīd būtu Rīgā, tērpusies mirdzošās zeķbiksēs un sarkanā manikīrā, dzertu kakao ar draudzenēm, taču esmu Senegālā, beržu ar rokām drēbes un zinu, ka šis man iemācīs vairāk, atklās dziļumus un spēku, par kuru sevī nemaz nenojautu. Ļoti ceru, ka izlasīsiet šo stāstu tā, kā izjūtu to es - tam nav rūgtuma pieskaņas, tas ir par to, ka ceļš ne vienmēr var būt patīkams, drīkst būt brīži, kuri nesajūsmina, lai ieraudzītu kopainu, kurā esam mainījušies uz labu. . . #virsnīšiceļo #fazergarša #geishamirklis #africa

A post shared by Kristine Virsnite (@kristine_virsnite) on Dec 22, 2019 at 3:29am PST