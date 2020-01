Liene beidzot runās! Katru nedēļu, piektdien @zurnals_vakarazinas, un svētdien vakarā savā blogā, feisbuka lapā "Liene beidzot runā". Personīgi es domāju, ka, tā kā Liene runās par to, par ko sievietes kauna un dažādu psiholoģisku problēmu dēļ nerunā principā, blogs vispirms būtu jāizlasa vīriešiem.Jau tagad, pēc pirmā raksta, Liene saņem daudz vēstules no sievietēm, kuras ir pateicīgas, ka beidzot tiek paceltas tēmas par kurām viņu vīrieši pat nenojauš, nevēlas par to runāt, tāpēc tās visu laiku ir bijis jātur dziļi sevī.#lienebeidzotruna

A post shared by Andris un Liene Kiviči (@andrislienekivici) on Jan 16, 2020 at 3:21am PST