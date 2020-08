Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

View this post on Instagram

🇱🇻☀️Šis ceļojums uz Krētu bija savādāks kā iepriekš citi pirms vīrusa situācijas pasaulē! Tas bija citāds, bet ne mazāk lielisks! Prieks, ka ceļošana ir atļauta, taču tas nenozīmē, ka savas drošības noteikumi var tikt neievēroti. Šeit visa ceļojuma laikā tie uz katra soļa tika atgādināti un ievēroti! 🙏Maskas, distancēšanā šeit nevienam neradīja diskomfortu- gluži vienkārša pamtlieta, kas attiecas uz mums visiem! ☀️Ceļot ir droši, taču ir jāatceras sargāt sevi un tad arī Dievs Tevi sargās! ❤Paldies @novatours_lv par šo super izplānoto ceļojumu no A-Z, par rūpēm un atbildību! Seko @novatours_lv un iepriecini sevi! 🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷 🇺🇸☀️This trip to Crete was different as traveling before virus world situation! That was different but still amazing! Glad that traveling is allow but it doesn't mean that all self care rules are canceled! 🙏Here in holidays- Masks and self- distance did not make any discomfort, now it's basic things! ☀️Traveling is safe, but remember take care of yourself and God will! ❤Thanks for this amazing planed trip @novatours_lv ❤ #ceļodroši #safetravels #novatours #greece🇬🇷 #crete #lovetravel #thankful #holidays #vacationmode #takecareofyourself #traveling #allsafe #samantatina #lovemylife #lovemyjob #musician