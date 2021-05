Jānis Timma aizkustina fanus, parādot savas bērnības mājas

Timma vietnē "Instagram" publiskojis vairākas fotogrāfijas, pievienojot tām aprakstu: "Laipni lūgti manā Krāslavas mājoklī. Vēlaties to apskatīt? Uz priekšu. Cik daudzi no jums zina, kur tas atrodas? Un cik daudzi no jums zina, cik daudz cilvēku šeit dzīvo? Kamēr manas emocijas vēl ir "svaigas", es padalīšos ar tām. Šajos foto un video es vēlos parādīt, kur dzīvoju līdz 15 gadu vecumam. Atcerieties, nav svarīgi, kā un kur jūs dzīvojat - viss ir iespējams. Neviens nevar jūs apturēt sapņot un sekot tiem. Mazas lietas var izmanīt jūsu dzīvi. Galvenais - neapstāties."