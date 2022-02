"Ej labāk valsti glāb!" Uģis Kuģis izsakās par eksministres Petravičas pikanto fotosesiju

Uģa vēdiskās filozofijas pasaulē uzskati par kailumu ir ļoti atšķirīgi – tur to īsti nerāda pat laulātam dzīvesbiedram, un Uģis nekādi nespēj saprast, kas motivēja sievieti šādi rīkoties. Uzzinot, ka maksāts netika nekas, bet Petraviča ar šo soli gribējusi iedvesmot cilvēkus "izkāpt no rāmjiem", domāt un dzīvot brīvāk, nekautrēties no sava ķermeņa, Uģa apmulsums tikai pieaug. "Pasarg Dievs, lai Krišna jūs sargā! Pusplikām politiķēm vēl grūtāka dzīve ir," nosaka Uģis.