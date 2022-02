"Ir liels aizvainojums." Renārs Kaupers komentē Baibas Sipenieces-Gavares nosodījumu par koncertēšanu Krievijā

Kaupers dalās pārdomās par kultūras politisko nozīmi: "Arī par to, ka tikko piedalījāmies Ukrainas atbalsta koncertā, pie Kongresa Nama. Man ir daudz jautājumu. Vai tiešām kāds ir privatizējis iespēju izteikt līdzjūtību un atbalstu cilvēkiem, kuri nonākuši nelaimē? Vai to nevar darīt ikviens, kurš to vēlas darīt? Vai tiešām sports, kultūra un māksla vairs nav tās jomas, kuras var veicināt draudzību tautu un cilvēku starpā?"