Dziesmu svētku laikā gan papildu sabiedriskā transporta reisi, gan satiksmes ierobežojumi

Mežaparka apkārtnē ieviesīs būtiskus satiksmes ierobežojumus

Satiksmes ierobežojumus ieviesīs, lai nodrošinātu veiksmīgu svētku norisi, kā arī ērtu dalībnieku nokļūšanu uz pasākumu norises vietām. Ierobežojumi Mežaparka apkārtnē neattieksies un sabiedrisko transportu.

Šodien no plkst.6.30 līdz 9 un no plkst.20 līdz 22 Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju transportlīdzekļu satiksmi ierobežos vai slēgs Ezermalas ielas posmā no Meža prospekta līdz Stokholmas ielai.

Ierobežojumi būs spēkā Meža prospekta posmā no Ezermalas ielas līdz Inčukalna ielai, Kokneses prospekta posmā no Siguldas prospekta līdz Meža prospektam, Viestura prospekta posmā no Meža prospekta līdz Ostas prospektam. Visās minētajās vietās ierobežojumi neattieksies uz sabiedrisko transportu.

Tāpat minētajos ielu posmos transportlīdzekļu satiksmi ierobežos vai slēgs trešdien, 5. jūlijā no plkst.6.30 līdz 9 un no plkst.13 līdz ģenerālmēģinājuma beigām, kā arī ceturtdien, 6. jūlijā, no plkst.15 līdz koncerta beigām.

Arī piektdien, 7. jūlijā no plkst.7.30 līdz 10 un no plkst.21 līdz 23, kā arī sestdien, 8. jūlijā no plkst.7 līdz 9 un no plkst.15 līdz ģenerālmēģinājuma beigām Ezermalas ielas posmā no Meža prospekta līdz Stokholmas ielai, Meža prospekta posmā no Ezermalas ielas līdz Inčukalna ielai, Kokneses prospekta posmā no Siguldas prospekta līdz Meža prospektam, Viestura prospekta posmā no Meža prospekta līdz Ostas prospektam transportlīdzekļu satiksmi ierobežos vai slēgs.

Minētajos ielu posmos transportlīdzekļu satiksmi ierobežos vai slēgs arī svētdien, 9.ūlijā no plkst.15 līdz koncerta beigām.

No trešdienas, 5. jūlija līdz pirmdienai, 10. jūlijam satiksmi slēgs Ostas prospektā, izņemot izbraukšanu no Mežaparka teritorijas.

Savukārt ceturtdien, 6.jūlijā no plkst.20 līdz ģenerālmēģinājuma beigām ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu satiksmi Augšielā, Stadiona ielā un Jāņa Asara ielas posmā no Ata ielas līdz Pērnavas ielai.

Tāpat minētajās ielās transportlīdzekļu satiksmi ierobežos vai slēgs piektdien, 7.jūlijā no plkst.10 līdz koncerta beigām un no plkst.20 līdz koncerta beigām.