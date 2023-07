Baltijas lielākais pludmales festivāls "Summer Sound" jau šonedēļ. Noderīga informācija apmeklētājiem

Kā ierasts, festivāla otrajā dienā būs iespēja piedalīties pludmales volejbola turnīrā. Voljebola turnīrs norisināsies sestdien, 5. augustā no plkst. 11:00 līdz 15:00. Vienā komandā piedalās 4 spēlētāji, uz laukuma 3 un viens dalībnieks rezervē. Dalībnieku vecums turnīrā ir no 16 gadiem. Reģistrēties spēlēm un iemaksāt dalības maksu var no ceturtdienas 3. augusta festivāla kasē. Atgādinām, ka sestdienā festivāla teritorija atvērta ikvienam bez maksas no plkst. 10:00 līdz 16:00.

Festivālā "Summer Sound" uz skatuves kāps Dj un producentu apvienība Meduza no Itālijas, elektroniskās deju mūzikas karaļi, dīdžeji un producenti Felix Jaehn un Alle Farben no Vācijas. Notiks skaļākā pašmāju hiphop mūziķa Gustavo atgriešanās. Festivālā piedalīsies arī Igaunijas leģendārā indie-rock apvienība Ewert And The Two Dragons, Ukrainas sensācija Kalush Orchestra un pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde: Skyforger, Singapūras Satīns, Ozols, Zeļģis, Būū, Rolands če, Labvēlīgais Tips, Sudden Lights, Pienvedēja Piedzīvojumi, Dzelzs Vilks, Prusax, Wiesulis, Mauku Sencis/ Grandmasters Neons, Pirmais Kurss, Gapoljeri, Fēlikss Ķiģelis, Lapsene, Čipsis un Dullais, Nikotīņi, Indygo, Finķis & Pragaii, Zari. Tāpat piedalīsies Igaunijas sensācija NOËP, kā arī apvienības Leon Samov, Planeta Polar, Shishi un Lucid Kidd no Lietuvas, bulgāru alternatīvais indie-pop-rok duets IVA un zviedru grupas: Girl Scout un The Boo Boo Bama Orchestra u.c.