No zemes dzīlēm līdz digitāliem risinājumiem. Par saviem darbiem stāsta "Ukraina. Brīvības rezidence" mākslinieki

Latviešu dizainers Mārcis Ziemiņš radījis darbu “Brīvības cena”. Dzīvība, zeme un valoda ir vērtības, kuras ikdienu tiek pakļautas dažādām ietekmēm. Svarīgi ir “izfiltrēt”, atlasīt vērtīgo no mazvērtīgā, paliekošo no promejošā, katru no šīm vērtībām liekot brīvības pamatā. Bet vai pašam pamatam ir brīvība?

Jaunā ukraiņu māksliniece ASAKI uzstājas ar performanci "BRĪVĪBA NAV BRĪVA" (Freedom is not Free), kurā ir iesaistīta viņa pati, akvārijs un Ukrainas augsne, kas uz Rīgu tika nogādāta no visiem Ukrainas reģioniem, kur notika aktīvā karadarbība. Piemēram, no leģendārās Čornobaivkas Hersonas apgabalā, kura tiek dēvēta par Ukrainas Bermudu trijstūri, jo no turienes 26 reizes trāpīts ienaidnieka mērķos. Vai no Jahidnes ciema Černihivas apgabalā Ukrainā, kur 2022. gada martā skolas pagrabā 27 dienas bija ieslodzīti 286 cilvēki, kā rezultātā mira visjaunākais no viņiem – trīs mēnešus vecs zīdainis.