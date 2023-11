Novembra izskaņā "Arēnā Rīga" klausītājus apburs Imany dziļā balss astoņu čellu pavadījumā

Pēdējo desmit gadu laikā Imany dziļā balss ir pievērsusies franču publikai, skanot soula, folka un blūza repertuāram. Ar savu singlu "Don't Be So Shy" un "You Will Never Know" triumfu, diviem albumiem līdz pat filmas "Sous les jupes des filles" oriģinālajam skaņu sniegumam Imany ir guvusi virkni panākumus visā pasaulē. Pēc pārtraukuma, lai atpūstos no vairākām starptautiskajām turnejām, Imany tagad atkal kāpj uz skatuves, lai apvienotu savas balss toni ar siltajām čellu orķestra akustiskajām skaņām - šī tikšanās būs unikāla.