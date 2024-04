Rudenī iznāks mūziķa Kolina Grīnvuda fotogrāmata "How to Disappear. A portrait of Radiohead"

(No kreisās) grupas "Radiohead" bundzinieks Fils Selvajs un ģitāristi Džonijs Grīnvuds un Eds O'Braiens. Kolina Grīnvuda uzņēmums no oktobrī gaidāmās fotogrāmatas.

Šī gada 15. oktobrī paredzēta britu mūziķa, fotogrāfa un esejista Kolina Grīnvuda fotogrāmatas "How to Disappear. A portrait of Radiohead" iznākšana. 136 lappušu biezajā grāmatā būs iekļautas 97 britu alternatīvā roka grupas "Radiohead" aizkulišu fotogrāfijas, no kurām lielākā daļa iepriekš nav publicētas, kā arī to autora eseja par aizvadīto dzīves laiku šajā pasaulslavenajā grupā.