Latvijas topā ir viens līderis

Straumēšanas tops

Straumēšanas topa augšgalā joprojām ir producents Artemas ar “I Like The Way You Kiss Me”. Otrajā vietā ierindojies Tomijs Ričmens ar “Million Dollar Baby”, trešajā vietā ir apvienība “Olas” ar hitu “Nārnija”.

Radiostaciju tops

Arī radiostaciju spēlētāko dziesmu top 20 līderpozīciju joprojām saglabā Artemas ar “I Like The Way You Kiss Me”. Nemainīgi otrajā vietā ir Hozier ar “Too Sweet”, savukārt no desmitās uz trešo vietu lēcienu piedzīvojis Teilores Sviftas un Post Malone duets “Fortnight”.