Detaļas, konteksti, soctīklu mēmes un pašu joki. "Nav divu Tomu" komentēs Eirovīzijas finālu

To neslēpj Eirovīzijas aktualitāšu platformas esctoday.com publicists Mihalis Vranis (Michalis Vranis), savā analīzē kā trīs lielākos pārsteigumus no otrā pusfināla "uzvarētājiem" nosauca Armēniju, Dāniju un Latviju, piebilstot: ""Tautumeitas" no Latvijas ieņēma skatuvi ar vētras apņēmību un tādējādi izcīnīja sev vietu Lielajā finālā."