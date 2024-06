FOTO Čehova teātra galerijā atklāts Voldemāra Johansona mākslas jaundarbs

Lai pretotos mums nezināmu algoritmu kontrolei, Johansons rada pats savu algoritmu, kas pamatojas datortomogrāfijas attēlveides principā. No neskaitāmiem statiskiem attēliem, kas iegūti no sociālā tīkla plūsmā (fīdā) padotajiem video, tiek radīts apjomīgs visums – līdzīgi kā datortomogrāfijā ķermeņa telpisku vizualizāciju iegūst no vairākiem plakaniem attēliem.