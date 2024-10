Ko reperis Wiesulis domā par iedvesmu?

Wiesulis: Ļoti patīkami dzirdēt, ka mūsu klausītājiem ir atšķirīgi albuma "En Prise" favorīti. Pirmajās nedēļās pēc albuma izdošanas tas bija izteikti jūtams - dzirdējām, ka teju katra no 15 dziesmām kādam ir iecienītākais skaņdarbs. Tagad, protams, šie favorīti precīzāk atainojas statistikā, un "Pasarg' dievs" ir aizvadītās nedēļas klausītākā mūsu dziesma. Mani mazliet pārsteidz nebeidzamā un pēdējos mēnešos arī pieaugošā uzmanība, kuru albums saņem no klausītājiem. Vienlaicīgi es neredzu iemeslu, kāpēc klausītājam šo albumu vajadzētu izslēgt, - esmu gandarīts par to, ko esam paveikuši (gan ar "En Prise", gan ar iepriekšējām relīzēm), un ļoti priecājos, ka tas tiek novērtēts. Gribu tikt pārsteigts vēl vairāk, bet tas jau ir mūsu pašu rokās.

Manā mūzikas pleilistē izteiktu superhitu nav daudz - The Weeknd un Playboi Carti "Timeless" būs komerciāli populārākā pēdējā laikā izdotā dziesma, kas tur atrodama, un vēl Fiņķa un “Polifaunas” singls "Mūzas" - kopš dziesmas iznākšanas to visai bieži mēdzu paklausīties.

Agrāk teicu, ka iedvesmai vispār neticu. Tagad esmu mazliet mainījis domas, bet tik un tā to negaidu un cenšos iztikt bez tās. Man iedvesma ir pastiprināta motivācija un vēlme radīt, bet tā negarantē palielinātu radošumu vai skaistu rezultātu. Manuprāt, iedvesmu nevajag meklēt - tā noteikti slēpjas ikdienišķajā, un jāspēj to noķert. Ticu, ka īstā atslēga ir konsekventi radīt, un vienā no divdesmit reizēm iedvesma būs klātesoša arī tad, ja mērķtiecīgi to nemeklē. Tas vienkārši tā notiek - pats no sevis.