VIDEO Amuna Davis pārtop par "Straumes" kaķīti

Kategorijā "Labākā animācijas filma" Latvijas filma "Straume" pārspēja Holivudas lielbudžeta animācijas filmas "Prāta spēles 2" (Inside Out 2), "Robots savā vaļā" (Wild Robot), "Gliemeža memuāri" (Memoir of a Snail) un "Voless un Gromits: Spārnotā atriebība" (Wallace and Gromit: The Vengeance Most Fowl).