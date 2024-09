“Netflix” seriālu nefilmēs Latvijā, jo valsts nespēj sakārtot ārvalstu kinoprojektu piesaistīšanas instrumentu

Sausais atlikums ir šāds - gan ekonomikas, gan finanšu ministrija saka, ka vēlas atbalstīt šo investīciju piesaistes mehānismu. Bet konkrēta rīcība nav sekojusi un tikmēr vairāki nozīmīgi kino projekti no Latvijas aizgājuši. Ārvalstu producentu atbalsta programmā bija iesniegts filmu projekts “Dāņu sieviete” ar plānoto attiecināmo izmaksu apjomu 1,6 miljoni eiro. Bet filmas producents (Slot Machine S.A.R.L.) pēc 5 mēnešu gaidīšanas Latvijā, filmēšanu pārcēla uz Islandi. Pavasarī skaļi izskanēja ziņa, ka Latvijā gatavs seriālu uzņemt viens no pasaulē lielākajiem straumēšanas servisiem "NETFLIX". Mums ir neoficiāli zināms, ka arī NETFLIX Latvijas neizlēmības dēļ no mūsu valsts diemžēl aizies un savu 20 miljonu vērto seriālu filmēs citviet. Vairāki ar kino nozari saistīti cilvēki šo iespēju apstiprina.