FOTO ⟩ Zanei Daudziņai - jauna grāmata! Aktieri un draugi viesojas atklāšanas svētkos

Darba teorētisko bāzi papildina aizraujošas intervijas ar teātra nozares profesionāļiem. Teātra Zelta fonda biedre un viena no vecākajām aktrisēm Latvijā Elvīra Baldiņa ļoti personiskā un atklātā sarunā atceras ainas no latviešu teātra aizkulisēm 20. gadsimta otrajā pusē. Skatuves runas pedagoģe Aina Matīsa un kino un teātra režisors Pēteris Krilovs analizē tehnoloģiju ienākšanu teātra pasaulē un to ietekmi gan uz aktierspēli, gan uz skatītāju uztveri. Režisors Vladislavs Nastavševs stāsta par pieredzi, ko ieguvis, studējot Sanktpēterburgā un Londonā, un atzīst, ka latvieši neprot kliegt. Filozofs un teātra režisors Uldis Tīrons runā par neprofesionāļu iesaistīšanu teātrī un aktiera sadarbību ar skatītājiem, savukārt teātra režisors Viesturs Meikšāns ne tikai atbild uz grāmatas autores jautājumiem, bet arī pats intervē Zani, abiem iesaistoties aizraujošā sarunā par cilvēcisko ieradumu spēku un sevis iepazīšanu.