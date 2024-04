Latvijas topā līderi sacenšas ar dziesmu skaitu desmitniekā

Staumēšanas tops

Lielajā straumēšanas topā pirmajā vietā ir producents Artemas ar hitu “i like the way you kiss me”, kam tagad ir iznācis arī videoklips. Otrajā vietā ir apvienības “Olas” singls “Nārnija”, bet trešajā vietā augšā par četrām pozīcijām ir dziesminieks Hozier ar jaunāko singlu “Too sweet”. Topa 16. vietā ir jaunums - reperis J.Cole ar “Huntin’ Wabbitz”, kur vienā no pantiņiem viņš piemin arī mūsu basketbolistu Kristapu Porziņģi. Savukārt 17. vietā ir “Singapūras Satīns” ar “Degvielu”.