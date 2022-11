Foto ⟩ Durvis ver jaunā Rīgas cirka rekonstruētā arēna

Ēkas nodošana pasūtītājam paredzēta tuvākā mēneša laikā. Jau no decembra vidus arēna būs gatava uzņemt skatītājus, taču arēnas labiekārtošana, kas ietver tribīņu, gaismas un skaņas sistēmu ierīkošanu, paredzēts pabeigt līdz 2023. gada nogalei.

Projektu īstenoja būvuzņēmējs "Aidaco Group", būvuzraugs SIA "CMB", projektēšanu un autoruzraudzību veica arhitektu birojs "NRJA". Kopējās projekta pirmās kārtas investīcijas sasniedz aptuveni 5,5 miljoni eiro, Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta attiecināmās izmaksas noteiktas 2,9 miljonu eiro apmērā, no tām plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apmērs ir 2,5 miljoni eiro jeb 85% no projekta attiecināmajām izmaksām, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums - 447 132 eiro apmērā jeb 15% no projekta attiecināmajām izmaksām.