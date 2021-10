Noskaidrota šīs sezonas "Īstā latvju saimniece"

Nodarbošanās ar keramiku, brīnišķīgās prasmes kulinārijā un profesionalitāte mūzikā – tas viss kopā, kā atzina pārējās raidījuma saimnieces, viesošanos pie Violas padarīja ļoti dvēselisku, dziļu un sajūtām bagātu. “Piedalīšanās raidījumā sniedza iespēju paraudzīties no malas uz to, kas tik ierasti plūdis savu gaitu, kā arī iedvesmoja pārstartēt attieksmi pret lietām, ko esmu darījusi līdz šim. Tā bija iespēja satikt fantastiskas sievietes, katru ar savu dzīvesstāstu – tik dažādas, bet savā būtībā ar tik līdzīgiem dzīves sapņiem. Paldies meitenēm par kopīgo piedzīvojumu, savstarpēji silto attieksmi un atbalstu. Paldies filmēšanas komandai par pozitīvo attieksmi, skaisto Latvijas dabas redzējumu un cieņu pret katras saimnieces uzticēto dzīves stāstu,” teic Viola Anna Bīriņa.

Raidījumā piedalījās arī Vija Kuļša, kura saimnieko atjaunotajās Rekavas dzirnavās un vienā no lielākajām Latgales saimniecībām – “Kotiņi”, kas specializējas pupu un zirņu audzēšanā un pārstrādē, daudzpusīgā rokdarbniece un ozolzīļu kafijas meistare Kitija Švīgere no Kandavas, tējas meistare ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi un doktora grādu vides zinātnēs Līga Lieplapa no Madonas, Sandra Icaka no Rundāles novada, kas rūpējas par saimniecību “Padegas” un audzē smiltsērkšķus, rabarberus, upenes, zemenes, avenes un dažāda veida dārzeņus, Gunita Štorha no Kuldīgas novada, kas gādā par saimniecību “Mazsālijas”, piedāvājot izgaršot dažādus lauku labumus, Rūta Beirote no Krimuldas pagasta, kas, saimniekojot saimniecībā “Zutiņi”, audzē dažādus kultūraugus – sākot ar graudaugiem un pupām, beidzot ar tomātiem un ziediem.