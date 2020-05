Par pašizolācijas neievērošanu Agate Muceniece Maskavā nonākusi policijas redzeslokā

Пробегая мимо любимого лесопарка!!!! Центр-инвест очень рады портить и так маленькую зелёную зону.. жители против, это не частная собственность!!!!!! Пожалуйста, власти города!!! Обратите внимание!!!!!!!!! Метро - Речной вокзал..

