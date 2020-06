Foto ⟩ Kaspars Saulietis devies uz Sanas Timmas dzimto pilsētu

Esmu daudzkārt pārliecinājies, ka visas sakāves sākas ar bailēm, kautrīgumu un nepārliecību! Neveiksmes izplatās tikpat ātri kā vīruss. Tāpēc atrodiet sevī drosmi būt brīvam, piepildiet sevi ar apņēmību, un tad Jūs būsiet pārliecināts, ka visas dzīves uzvaras sākas ar uzvaru pār sevi. Vairāk smaidam! Mūs gaida lielas lietas! 💪💪💪

A post shared by Kaspars Saulietis (@sauljukas91) on Jun 16, 2020 at 4:45am PDT