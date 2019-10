Pētījumā atklāts, ka vairāk nekā puse Latvijas influenceru ir blēži

Latvijā vismazāk blēžu (44 %), tika novērots nanoietekmētāju kategorijā — tie ir sociālā tīkla „Instagram” lietotāji, kam sekotāju skaits nepārsniedz piecus tūkstošus. Savukārt visvairāk krāpnieku, proti, 61 %, ir to lietotāju vidū, kam ir no pieciem līdz 20 tūkstošiem sekotāju.

Vispopulārākais krāpšanas veids ir sekotāju pirkšana — Baltijā vidēji visu veidu ietekmētāju vidū 28 % ir pamanīti nodarbojamies ar to. Atkal 5–20 tūkstošu sekotāju kategorijā krāpnieku ir vairāk: Latvijā 38 % emuāristu daļa sekotāju ir nopirkta, igauņiem — 38,5 %, lietuviešiem — 33 %. Arī nanoietekmētāju vidū netrūkst robotu pircēju: Latvijā un Lietuvā tādu ir 33 %, Igaunijā — 28 %. To vidū, kam ir 20–100 tūkstoši sekotāju, blēžu jau ir divas reizes mazāk: piektdaļa (18 %) Latvijas influenceru vidū, sestdaļa (16 %) igauņu un desmitdaļa (10 %) lietuviešu vidū.

Masveida piesekošana ir mazliet nepopulārāka — to praktizē 21 %. Visbiežāk to izmanto lielie ietekmētāji — viņu vidū to dara gandrīz trešdaļa (29 %). Šeit priekšgalā ir izvirzījušies Latvijas emuāristi — mūsu lielo ietekmētāju vidū tādu ir 32 %. Šo sekotāju skaita palielināšanas paņēmienu visretāk izmanto nanoietekmētāji (11 % Baltijā), bet arī te priekšgalā ir Latvijas iedzīvotāji — pie mums ar to nodarbojas piektdaļa (20 %) nanoietekmētāju. Abās kategorijās igauņi visretāk izvēlas šo profila izaugsmes paņēmienu. Savukārt vidēji lielu ietekmētāju vidū ar masveida piesekošanu nodarbojas kopumā 23 %, bet čempioni šajā kategorijā ir lietuvieši (27 %). Sestdaļa (17 %) nodarbojas ar komentāru pirkšanu, bet savstarpējas komentēšanas grupās piedalās sešpadsmitā daļa (6 %).