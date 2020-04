Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

🇱🇻Mamma jau sen mani vairs Pūpolsvetdienas rītos neper ar pūpoliem, toties ar prieku un smaidu to atceros ik reiz šajā dienā! 🇺🇸I haven't had a whip from my mother on Palmsunday for a long time as a tradicion in Latvia, but I always remember it with smile on my face and best feelings! #stillbreathing #pūpolsvētdiena #mamma #sunday #palmsunday #memories #bestmemories #staysafe #safetyfirst #sea #samantatina #nature #wantbacknormallife #bestfeelings

A post shared by Samanta Tīna Official (@samantatina) on Apr 5, 2020 at 3:32am PDT