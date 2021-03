Ko par Samantas Tīnas "Eirovīzijas" dziesmu domā ārzemēs?

Pozitīvajām atsauksmēm pievienojas arī Kipras armēniete vārdā Anuška Berberiana ("YouTube" - Noosh101), kurai seko 10,7 tūkstoši. "Dziesmai ir attieksme! Tā ir daudz labāka par pagājušā gada dziesmu [Still Breathing - red.]. Tik laba! Es negribēju, lai tā beidzas!"

Mūziķis no Turcijas "OZ" par "The Moon is Rising" izteicies šādi: "Ļoti spēcīgi! Labi pārdomāts. Tas apmierina visas manas "Eirovīzijas" vajadzības."