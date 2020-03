Uzmini slavenību!

Хочешь книгу с автографом от ТИНЫ КАНДЕЛАКИ? Я отправлю ее тебе👇🏼 Сегодня у меня было спортивное утро и совместная тренировка в компании яркой, харизматичной и очень спортивной девушки - Тины Канделаки @tina_kandelaki. Все, что было до неё, можно забыть. Только сегодня я ощутила все мышцы попы 🍑, пресса, и одновременно прокачала своё отношение к тренировкам. Спасибо, Тина! И у меня есть для вас подарок 🎁 . Специально для моих любимых подписчиков Тина оставила автограф в своей книге 📚 , и я отправлю её тому, кто напишет в комментариях фразу «я люблю спорт» или оставит эмоджик сердца ❤. Ну что, погнали?! P.S. Больше видео в сторис!

