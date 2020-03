Sabiedrībā pazīstami cilvēki publisko savas nedēļas nogales fotogrāfijas

🇱🇻Paldies visiem par atbalstu un mīlestību saistībā ar Eirovīziju! 📸@tomsnorde 🇺🇸Thank you all for your support and love about Eurovision! #SamantaTinaforEsc2021 #stillbreathing #slavenibasbezfiltra #stvpirma #tomsnorde #eurovision2020 #stayhome #thankfull #lovemyfans❤️ #support #myfans #love #mypower #blessed🙏 #onelove #samantatina

A post shared by Samanta Tīna Official (@samantatina) on Mar 22, 2020 at 11:04am PDT