Skaistais Valdmaņu pāris paziņo par šķiršanos

Mūsu pēdējā kopbilde. Esam izlēmuši iet katrs savu ceļu šajā dzīvē, esam šķīrušies kā draugi un turpmāk saglabāsim labas attiecības. Paldies visiem, kas investēja savu laiku sekojot mūsu gaitām un mūsu kopīgajiem ceļojumiem 🙏 Mūsu attiecības bija patiesas un mīlestība bija īsta. Daudz iemācījāmies viens no otra un burtiski izaugām kopā. Negaidiet drāmu vai jebkādas citas negācijas no šīs šķiršanās, mūsu šķiršanās ir mierpilna un bez liekas drāmas. Lūgums gan mūsu draugiem, gan citiem respektēt mūsu lēmumu un neuzbāsties ar jautājumiem un vēstulēm. Neviena šķiršanās nav viegla, tāpēc cieniet mūs un mēs cienīsim Jūs. 🙏

