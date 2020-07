Jānis Timma izvizina mīļoto Annu Sedokovu dārgā auto

В Америке все ходят в масках. Это удивительно, ведь у нас никто. В аэропорту строгий масочный режим и это не контролируется властями, просто если ты «без» на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием, как же ты так безрассудно относишься к своей жизни. ⠀ Маски даже на совсем маленьких детях. Маски любые. В основном в стразах, с надписью «queen», банданы как у нас или красивые в цветочек. Но у всех. ⠀ В самолете обязательно весь полёт только в маске, тебя не заставляют, но на тебя косо смотрят. В гостинице нельзя пройти сквозь ресепшн, если твой рот не прикрыт. Covering your 👃 and 👄. Если вдруг у тебя нет ее с собой, то тебе любезно дадут десять новых. ⠀ Вчера в NYC открыли летние веранды. До своего стола обязательно идти в маске, если нет то ее вам дадут. За столиком можно снять. Расстояние между столиками 6ft, примерно 2 метра. Получается, просто между вами и следующими посетителями один пустой стол, не накрытый и без стульев. Янис говорит, что в Латвии так же строго. Привет, Патрики 🖐🏼 ⠀ В Майами на пляже все лежаки на таком же расстоянии друг от друга. Мне вот отлично 😂 Я вот совсем не против. Личные границы стали крепче, люди загадочнее и меры безопасности сильнее. Это нам любом случае пригодиться, что бы не было завтра. ⠀ А как у вас в городе с безопасностью?

