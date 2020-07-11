Jānis Timma izvizina mīļoto Annu Sedokovu dārgā auto

Latviešu basketbolists Jānis Timma ar mīļoto sievieti, Krievijā populāro dziedātāju Annu Sedokovu patlaban atrodas Maiami, ASV.
Kā liecina pāra publiskotā informācija sociālajos tīklos, abi devušies uz ASV kopā ar dziedātājas jaunāko atvasi.
Taču noprotams, ka Timma ar Sedokovu daudz pavada laika divatā - braukā ar Lamborghini automašīnu, peldas okeānā un iepērkas lielveikalos.
Tāpat Sedokova dalījusies ar visai aprakstu, kurā skaidro, kādi ASV ir Covid-19 piesardzības pasākumi - visiem ir jānēsā maskas un, piemēram, kafejnīcas, jāievēro divu metru distance.
В Америке все ходят в масках. Это удивительно, ведь у нас никто. В аэропорту строгий масочный режим и это не контролируется властями, просто если ты «без» на тебя смотрят с осуждением и абсолютным непониманием, как же ты так безрассудно относишься к своей жизни. ⠀ Маски даже на совсем маленьких детях. Маски любые. В основном в стразах, с надписью «queen», банданы как у нас или красивые в цветочек. Но у всех. ⠀ В самолете обязательно весь полёт только в маске, тебя не заставляют, но на тебя косо смотрят. В гостинице нельзя пройти сквозь ресепшн, если твой рот не прикрыт. Covering your 👃 and 👄. Если вдруг у тебя нет ее с собой, то тебе любезно дадут десять новых. ⠀ Вчера в NYC открыли летние веранды. До своего стола обязательно идти в маске, если нет то ее вам дадут. За столиком можно снять. Расстояние между столиками 6ft, примерно 2 метра. Получается, просто между вами и следующими посетителями один пустой стол, не накрытый и без стульев. Янис говорит, что в Латвии так же строго. Привет, Патрики 🖐🏼 ⠀ В Майами на пляже все лежаки на таком же расстоянии друг от друга. Мне вот отлично 😂 Я вот совсем не против. Личные границы стали крепче, люди загадочнее и меры безопасности сильнее. Это нам любом случае пригодиться, что бы не было завтра. ⠀ А как у вас в городе с безопасностью?