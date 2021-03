Šovā "Balss maskā" atmaskots un izbalsots ceturtais dalībnieks

Detektīvi nosprieda, ka ceturtajā raidījumā maska kritīs Lūsim. Kā izrādījās, zem elegantās Lūša maskas slēpās izcilā latviešu basketboliste, kā arī sieviešu basketbola izlases ģenerālmenedžere Gunta Baško, kura izpildīja mūziķa Dena Hartmena astoņdesmito gadu disko hitu – “Relight My Fire”.

Pirms Lūša atmaskošanas, divi no detektīviem - Jānis Šipkēvics un Baiba Sipeniece–Gavare bija pārliecināti, ka zem Lūša maskas slēpjas politiķe un šahiste Dana Reizniece-Ozola.

“Lūsis ir disko karaliene! Kad es biju dīdžejs, es spēlēju šīs dziesmas oriģinālversiju, kuru izpildīja Dens Hartmans, bet es pieļauju, ka Lūša jaunkundze ir no laika, kad “Take That” šo dziesmu caur TV ekrāniem pie mums to atveda. Sekojot līdzi pavedieniem, viss ved uz to, ka te vēl nav bijis politiķis, tādēļ, iespējams, ka šī ir pirmā politiskā lielfigūra uz “Balss maskā” skatuves – Dana Reizniece-Ozola!” prātoja detektīvs Jānis Šipkēvics.